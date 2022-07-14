Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda 340 bin yetime yardım ulaştırdı - Haberler

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Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda 340 bin yetime yardım ulaştırdı

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda 340 bin yetime yardım ulaştırdı

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 340 bin yetim ve ailelerinin sofrasına ulaştırdı.

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 340 bin yetim ve ailelerinin sofrasına ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Bu Bayram Yetime Kurban" sloganıyla 21 ülkede kurban kesildi.

Bağışçıların desteğiyle 6 bin 281 hisse kurbanı 340 bin yetim ve öksüz ile ailelerinin sofrasına taşıyan vakıf, dünya üzerindeki hiçbir yetimin bayrama mahzun girmemesi amacıyla başlattığı kampanya kapsamında çocuklara bayramlık ulaştırdı.

En fazla kurban kesimini Mali ve Pakistan'da yapan vakıf, dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Afrika kıtasında çalışmalarını ön plana çıkardı.

Güney ve Güneydoğu Asya ile savaş ve kaos ortamının milyonlarca çocuğu yetim bıraktığı Orta Doğu ile potansiyel kriz bölgeleri olarak öne çıkan Balkanlar ve Kafkasya da vakfın kurban kesim bölgeleri arasında yer aldı.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

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