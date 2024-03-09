Yetim Vakfı Gönüllüleri İstanbul'da Ramazan Karşılama Etkinliği Düzenledi

Yetim Vakfı gönüllülerince İstanbul'da düzenlenen ramazan karşılama etkinliğinde, balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla, çocuklara ramazanın heyecanını yaşatabilmek için bu yıl da şenlik düzenlendi.

Şenlik kapsamında balonlarla süslenmiş nostaljik minibüsle Fatih'ten yola çıkan gönüllüler, sokak sokak gezerek çocuklara hediye dağıttı.

Eyüp Sultan Camisi önünde de devam eden şenlikte, çocuklara, kumbara, çocuk dergisi, seccade, takke ve başörtüsü gibi çeşitli hediyeler bulunan paketler verildi.