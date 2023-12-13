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Yetim Vakfı, 12 Ülkeye Kışlık Yardımlar Yapacak

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Yetim Vakfı, Türkiye'deki deprem bölgelerinin yanı sıra 12 ülkeye kışlık kıyafetler, ısıtıcı materyaller dağıtacak. Vakıftan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında yetim çocuklara mont, bot, atkı, bere, eldiven, soba, yatak, battaniye, odun, kömür, mazot, fatura desteği gibi ısınma desteklerinin sunulacağı belirtildi.

Yetim Vakfı, Türkiye'deki deprem bölgelerinin yanı sıra 12 ülkeye kışlık kıyafetler, ısıtıcı materyaller dağıtacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Sıcacık Sevgiye, Soğuk İşlemez" temasıyla hazırlanan 2023-2024 yılı kış kampanyası kapsamında hayırsever bağışçıların desteklerinin yetim çocuklara ulaştırılacağı aktarıldı.

Yetim çocuklar ve annelerine mont, bot, atkı, bere, eldiven, soba, yatak, battaniye, odun, kömür, mazot, fatura desteği gibi ısınma desteklerinin sunulacağı bildirildi. Vakfın yetim, öksüz, terk edilmiş ve sosyal yetim kapsamına giren 1 milyarı aşkın çocuğun bulunduğu bölgelerde dağıtım çalışmaları yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında Türkiye'de 3 bin bot ve çizme, 3 bin atkı, bere, eldiven ve 3 bin de mont dağıtacak Vakfın, Suriye'de ise 4 bin 15 bot, çizme, atkı, bere, eldiven ve mont yardımında bulunacağı ifade edildi.

Deprem bölgesine bin ton kömür yardımı

Vakfın Türkiye'de deprem bölgesine 1000 ton kömür dağıtımı yapacağı aktarılan açıklamada, Suriye'de ise 201 ton kömür, 4 bin 500 battaniye ve 296 soba dağıtılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Myanmar/Arakan, Bangladeş, Filistin, Irak, İran, Lübnan'ın yanı sıra Lübnan'daki Filistin mülteci kampları ile Suriye ve Yemen'de kış desteği verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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