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Bilal Erdoğan: Çocuklar İçin Felsefe Dersi Muhakeme Yeteneğini Geliştiriyor

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Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'deki katliam ve soykırımın çocukların sorgulama ve anlama yeteneğini geliştirmesi için Çocuklar İçin Felsefe dersinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, bu dersin diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını umut ettiğini belirtti.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Filistin'de devam eden bir katliam ve soykırım olduğunu belirterek, "Çocuklarımız hakikaten bunları görerek büyüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunları sorgulamaları, bunların derininde neyin yattığını anlamaları için bu muhakeme yeteneğinin gelişmesine ihtiyacımız var." dedi.

"Felsefe ve Varoluş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", Yenidoğu Okullarının Çekmeköy'deki kampüsünde gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Bilal Erdoğan, "Çocuklar İçin Felsefe" projesinin YETEV okullarındaki özellikli ve özgün projelerden biri olduğunu, özel okulculuk yapmak için bu işi yapmadıklarını söyledi.

Misyonlarının, eğitime yeni soluklar kazandırmak, yeni açılımlar getirmek, yeni örnekler icra edip bunları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşmak olduğunu belirten Erdoğan, "Montessori eğitiminde Türkiye'de en önde olmamız bundan kaynaklanıyor. Program ve Yayın Geliştirme Birimi (PROGEL) gibi önemli bir programla materyal geliştirme birimimizi yıllardır destekliyor olmamız bundan kaynaklanıyor ve bu projelerimizden bir tanesi de Çocuklar İçin Felsefe." dedi.

Erdoğan, ilkokul çağlarından itibaren çocukların sorgulayan bireyler olması ve analitik düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi için bu dersi uyguladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de sınav merkezli eğitim sisteminin bir sorun olduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun net çözümünün olmadığını ancak bu soruna Çocuklar İçin Felsefe dersinin bir umut ışığı olduğunu düşündüğünü ve çalışmanın diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını ümit ettiğini aktardı.

Bilal Erdoğan, muhakeme kabiliyeti gelişmiş bireyler yetiştirmenin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Gazze'de, Filistin'de devam eden bir katliam, bir soykırım var ve çocuklarımız hakikaten bunları görerek büyüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunları sorgulamaları, bunların derininde neyin yattığını anlamaları için bu muhakeme yeteneğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Çünkü takdir edersiniz ki mesela bir Filistin davası, bir Filistin meselesi var. 70 yılı aşkın bir tarihi var ama her bir çocuğumuza gereğince bu hikayeyi belki aktaramıyoruz. İlgisini çeken oluyor, çekmeyen oluyor. Çocuğun kendi dikkat dağınıklığı içerisinde konumlandıramamış olabiliyorsunuz. Böyle bir olay gelip çattığı zaman da çocuğumuz tabii ki bocalayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor. Ama doğru soruları sorduğu zaman, eminim ki bu tür meseleleri nasıl karşılayacaklarını, tekrar etmemesi için yetişkinliklerinde neler yapmaları gerekeceğini daha iyi takdir ve tespit edeceklerdir. Bu sebeple buna çok ihtiyacımız var."

Erdoğan, bu sorgulamaları yeniden yapacak ve insanlığa dünyada yeniden izzetini, onurunu kazandıracak nesilleri yetiştirmek için, bu hikmeti kovalama uğraşına dahil olan daha çok çocuğu yetiştirmenin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Çalıştayda, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Yenidoğu, Palet ve İrfan okullarında felsefe dersi gören öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı video izletildi.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un "Felsefe ve Varoluş" temalı konferans verdiği çalıştaya, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ile çok sayıda öğretmen ve davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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