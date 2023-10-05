Yeteneklerini eski malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurarak gösterdiler Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarında tamamen atık malzemeler kullanarak oluşturdukları kütüphanede hem kitap okuyup ders çalışıyor hem de geri dönüştürülebilir atıkların kullanımıyla...

Yeteneklerini eski malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurarak gösterdiler

YOZGAT - Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okullarında tamamen atık malzemeler kullanarak oluşturdukları kütüphanede hem kitap okuyup ders çalışıyor hem de geri dönüştürülebilir atıkların kullanımıyla ilgili bilgileniyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda ve pansiyonlarda kullanılmayan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle müzik aletleri, araç lastiği, pet şişe, sebze kasaları ve palet gibi malzemeleri geri dönüştürüp masa, sandalye, kitaplık ve askılık, çöp kutusu üreterek okullarına "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu. Öğrenciler büyük emeklerle eğitim yuvalarına kazandırdıkları kütüphanede hem ders çalışıp kitap okuyorlar hem de verimli zaman geçiriyorlar. Öğrenciler, kütüphanenin kitaplarının birçoğunu da tanınmış yazarlarla irtibata geçerek temin etti.

"Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz"

Müzik bölümü 9. sınıf öğrencisi Enes Talha Sargın, "Okulumuzda öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla çevremize katkı sunmak için sıfır atık projesiyle bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanemizde otomobil tekeri, palet, artık kullanılmayan müzik aletlerini değerlendirdik. Burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, gerçekten çok faydalı bir kütüphane oldu" dedi.

"Doğaya katkı sunmak için kütüphane oluşturduk"

Müzik bölümü 10. sınıf öğrencilerinden Halime Nisa Doğan ise, "Kütüphanemizi arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle doğamıza katkı sunmak için yaptık. Pet şişeden çöp kutusu yaptık, otomobil lastiğinden masa yaptık, duvarlarımızı boyadık, kütüphanemizin kitaplarını ayarladık, burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Müzik aletlerini değerlendirdik"

Kullanılamayacak müzik aletlerini kitaplığa çevirdiklerini söyleyen müzik bölümü 9. sınıf öğrencisi Belinay Altınok da, "Biz okulumuzda atık malzemelerden kütüphane yaptık, boş zamanlarımızı burada geçirerek değerlendiriyoruz. Kullanmadığımız müzik aletlerimizden kütüphanemizi oluşturduk. Kasalardan tutun otomobil lastiklerine kadar birçok malzemeyi değerlendirdik. Doğaya kakımız olsun ve atık malzemeleri değerlendirelim diye böyle bir kütüphane oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Öğrencilerimizin iletişimi açısından da güzel bir yer oldu"

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine öğretmen ve öğrencileriyle dahil olup atık malzemelerle kütüphane oluşturduklarını söyleyerek, "Burada amacımız çevremize destek olmak ve kaybolması uzun süren malzemeleri de kullanarak öğretmenlerimizin de desteğiyle öğrencilerimizin kullanabileceği bir kütüphane oluşturmaktı. Bu çerçevede pet şişelerden çöp kutusu, otomobil lastiklerinden masa, kullanılmayan müzik aletlerinden raflar, tabureler yaptık. Bu şekilde öğrencilerimize destek verdik. Öğrencilerimiz burada boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Kütüphanemiz öğrencilerimiz için iletişim ve kaynaşma açısından güzel bir ortam oluşturdu" dedi.