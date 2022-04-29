EDİRNE (İHA) - Yeteneklerini atölyede keşfeden öğrencilerin hayali güzel sanatlarda okumak

Öğrencilerin geleceğe dair hayalleri müzik atölyesinde şekilleniyor

EDİRNE - Edirne'de bir ortaokulda oluşturulan müzik atölyesi sayesinde okula devamsızlık oranı azalan öğrenciler, güzel sanatlarda okuma hayaline atölyede yeteneklerini keşfederek şekil veriyor.

Edirne Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri oluşturulan müzik atölyesi sayesinde hem okula severek geliyor, hem de geleceğe yönelik hayalleri için oluşturdukları koro ile birlikte çalışma yapıyor. Boş zamanlarında atölyeye koşan öğrenciler, tef, darbuka, davul ve gitar gibi aletleri çalarak yeteneklerini keşfediyor.

Mimar Sinan Ortaokulu'nda oluşturulan koro, çocukların yeteneklerini keşfetmesine olanak sağıyor. Ayrıca ortaokul öğrencilerinden oluşan koro sayesinde çocukların okula ilgisi artıyor.

"Atölye çocukların okula bağlılığını arttırdı"

Kurulan koro sonrası devamsızlık sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalktığını söyleyen Mimar Sinan Ortaokul Müdürü Gözde Dönmez Alkış, öğrencilerin kurulan atölye sayesinde hem okula severek geldiğini, hem de burada yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu belirtti.

Müzik atölyesinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gerekli ritim ve enstrüman çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Mimar Sinan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Alper Ocak, koronun öğrencilerin okula daha bağlı kalmasını sağladığını ifade etti.

Darbuka çalmayı çok sevdiğini söyleyen Mimar Sinan ortaokul öğrencisi Emirhan Urtekin, "Okulumu çok seviyorum müzik aletlerini deniyorum ve keşfediyorum. Güzel sanatlar lisesinde okumayı düşünüyorum. Burada müzik aletlerini çalmayı öğreniyoruz. Okula istekli şekilde geliyorum ve atölyeyi seviyorum. Her gün okula gelmek istiyorum" dedi.

Boş vakitlerini atölyede ritim çalışması yaparak geçirdiğini söyleyen Mimar Sinan Ortaokul Öğrencisi İrem Nur Aydın, güzel sanatlar lisesinde okumayı düşündüğünü ve öğretmenlerinin de bunun için yardımcı olduğunu belirtti.

Müzik atölyesi kurulduğundan beri okula severek geldiğini söyleyen Mimar Sinan Ortaokul Öğrencisi Defne Çolak, güzel sanatlar lisesinde okumayı hayal ettiğini aktardı.