Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı İçin Başvurular 2025'te Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvuru tarihlerinin 10-23 Haziran 2025 arasında olacağını duyurdu. Adayların yetenek sınavları ise 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı. Buna göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilecek