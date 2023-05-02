Yeşim Ayan'ın 'Çocuklar Matemdeyken' adlı yeni şarkısının klibinde, depremzede çocuklar oynadı

Şarkıcı ve avukat Yeşim Ayan'ın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yazıp, bestelediği "Çocuklar Matemdeyken" adlı eserinin klibinde, depremzede çocuklar rol aldı.

Şarkıcı ve avukat Yeşim Ayan'ın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yazıp, bestelediği "Çocuklar Matemdeyken" adlı eserinin klibinde, depremzede çocuklar rol aldı.

Beşiktaş sahilinde gerçekleşen çekimde, Ayan'ın şarkıyı yazarken ilham aldığı 7 yaşındaki Hataylı depremzede Üstün Aydın da oynadı.

Enkazda 15 saat kaldıktan sonra kurtarılan ve bir kolunu kaybeden Üstün'e Altın Adımlar Derneği tarafından çekim öncesi protez kol hediye edildi. Almanya merkezli derneğin kurucu başkanı Serkan Solmaz da depremzede çocuklara destek için sete katıldı.

Şarkıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yeşim Ayan, depremzede çocukların yaşadığı acılar dolayısıyla içinin yandığını belirterek, "Çok yoğun duygularla bu şarkıyı yazdım ve şarkının amacına ulaşmasını istiyorum. Şarkımı felakete uğrayan tüm çocuklara armağan etmek istiyorum." dedi.

Ayan, şarkının iyi şeylere vesile olmasını istediğini kaydederek, depremzede çocukların hepsine güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

Klibin mayısın ortasında yayınlanacağını aktaran Ayan, şarkının 2 yıllık telif gelirinin de depremzede çocuklara bağışlayacağının altını çizdi.

"Hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz"

Yeşim Ayan, Üstün'ün hikayesinden etkilendiğini dile getirerek, "Klibe Üstün'ü de davet etmek istedik hem güzel bir gün geçirmek hem de tanışmak için. Kendisiyle beraber olmaktan çok keyif aldık. İnşallah depremden etkilenen bütün çocuklarımız şifasını bulur, yaraları sarılır. Hep birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Serkan Solmaz ise depremlerin ardından çok sayıda kişinin ampute olduğuna işaret ederek, "Altın Adımlar olarak bu durumdaki vatandaşlarımıza yardım etmeye devam ediyoruz." dedi.

Üstün'e protez armağan ederek yaralarını sarmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Solmaz, derneğin depremzedelerin yanında yer almayı sürdüreceğini söyledi.

Depremi yaşayan çocukların çaresizliğini ele alan şarkının düzenlemesini Ferdi Karameşe yaptı.

Salih Aslan'ın yönettiği çekiminin ardından Ayan ve çocuklar birlikte pasta kesti.