Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi. Yeşilyurt'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve öğrenciler şiirler okudu. Başçiftlik'te ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda benzer bir tören yapıldı, gazi Şevki Kaya günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Her iki törene, yerel yöneticiler, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra Döner, gazileri ve şehit ailelerini makamında kabul etti.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Başçiftlik
Başçiftlik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Şevki Kaya yaptı.
Törene Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.