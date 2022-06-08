Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı - Haberler

Yeşilyurt'ta yağmur duası yapıldı Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi. Bereketli bir sezon için Yeşil Parkta Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların katkılarıyla yağmur duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Nuri Tapan, yağmur duası yaptı. Daha sonra katılımcılara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Yağmur duasına Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. AA / Ramazan Sarıcan - Güncel Yeşilyurt Hisarcık Tokat Güncel Haberler

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