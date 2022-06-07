Yeşilyurt'ta satranç turnuvası düzenlendi - Haberler

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Yeşilyurt'ta satranç turnuvası düzenlendi

AA - Ramazan Sarıcan - Güncel
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Yeşilyurt'ta satranç turnuvası düzenlendi

Yeşilyurt ilçesinde okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda ilkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvaya 125 öğrenci katıldı.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, hayatın sadece Türkçe, matematik ya da sosyal bilgilerden ibaret olmadığını söyledi.

Öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini isteyen Yeşilyurt, "Bunların en başında kitap okumak geliyor. O yüzden ne satrancı nede kitap okumayı, ne beden eğitimini ne de müziği hiçbir zaman bırakmayın. Diğer derslerinizle beraber her zaman ilgilendiğiniz birer alan olsun ki bu sizin kendinize olan güveninizi daha da artıracaktır." dedi.

AA / Ramazan Sarıcan - Güncel

İmam Hatip Liseleri İbrahim Yeşilyurt Yeşilyurt Güncel Haberler

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