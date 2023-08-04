Yeşilyurt Kaymakamlığı Bin Kişiye Aşure Dağıttı

Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık, Cuma namazı çıkışında Merkez Cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıttı. Kaymakam Murathan Cebeci, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Cebeci, muharrem ayının önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yeşilyurt ilçesinde Kaymakamlık yaklaşık bin kişiye aşure dağıttı.

Kaymakamlık Cuma namazı çıkışında Merkez Cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu.

Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, İlçe Müftüsü Nuri Tapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cebeci, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.