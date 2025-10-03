Haberler

Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi'nden Müftü'ye Ziyaret

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ı ziyaret ederek din hizmetlerinin etkinliğini artırma konularında istişarede bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ı ziyaret etti.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban, müdür yardımcıları Emre Şen ve Neslinur Soydan Cınbız ile yapılan ziyarette, Darılmaz ile din görevlilerinin haftası kutlandı.

Ziyarette, din hizmetlerinin Yeşilyurt'ta daha etkin ve verimli yapılabilmesi konularında istişarede bulunuldu.

Müftü Darılmaz da ziyaretleri dolayısıyla Çoban ve beraberindekilere teşekkür etti.

