Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

AA - Yeşilyurt D.ç. Ofspor - Güncel
 - Güncelleme:

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yeşilyurt Ofspor'da oyuncular, bölgede etkili olan kar yağışının keyfini çıkartırken, bu anları da video çekerek taraftarlarıyla paylaştı.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yeşilyurt Ofspor'da oyuncular, bölgede etkili olan kar yağışının keyfini çıkartırken, bu anları da video çekerek taraftarlarıyla paylaştı.

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'un oyuncuları, Trabzon'un Of ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Oyuncuların zaman zaman çektikleri videolar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılırken, bu görüntülere taraftarlar da ilgi gösterdi.

İlçede etkisini sürdüren kar yağışının ardından oyuncular, farklı bir video daha hazırladı. Videoda karla kaplı sahada Şampiyonlar Ligi müziğiyle müsabakaya çıkan 6 oyuncuya, kardan adam futbolcu da eşlik etti.

Görüntüde, kardan yaptıkları top ile mücadele eden oyuncuların, attıkları gole sevinmeleri ve kardan adam ile öz çekim yapmaları yer aldı.

Takımın sosyal medya hesabından yayınlanan video, kısa sürede taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

Yeşilyurt D.Ç. Ofsporlu futbolcular, karın keyfini video çekerek çıkarttı

AA / Yeşilyurt D.ç. Ofspor - Güncel

Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Medya, kar, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title