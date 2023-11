Yeşilyurt Belediyesi Kuyulu Mahallesinde Yol Yatırımı Yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaşanan deprem felaketinden sonra nüfusu artan mahalleler arasında yer alan Kuyulu Mahallesinde 40 km'ye ulaşan yol yatırımının altına imza atarak bölgenin ulaşım ağının iyileştirmesi ve yenilenmesini sağladı.

Yeşilyurt'un 81 mahallesinde hayata geçirdiği yatırımlarla Malatya'nın yeniden imar ve inşa sürecine önemli katkılar sunan Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin ulaşım ağının yenilenmesi noktasında attığı büyük adımlara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan Kuyulu Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aylardır ilçenin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler götüren personellere kolaylıklar dileyip, bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesinden her türlü hizmeti aldıklarını söyleyen Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç, "Bizim her zaman yanımızda olan, taleplerimizin yerine getirilmesi noktasında her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine mahallemizin yol ağının iyileştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ilçe genelinde devam eden yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla birlikte Yeşilyurt'un ulaşım kalitesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

6 Şubat depremlerinden ciddi seviyede etkilenen Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde belirlenen eksikliklerin güçlü ve kalıcı yatırımlarla giderdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuyulu Mahallesinde 40 km'ye varan yol yatırımı yaparak bölgeye ulaşımı rahatlattıklarını söyledi.

Yaşanan depremlerden sonra ilçede nüfusu artan mahalleler arasında yer alan Kuyulu'nun yaşam seviyesini yükselten yatırımlara devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, " Yaşadığımız deprem felaketlerinin yanı sıra değişen hava şartları ve aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı teker teker yeniliyoruz. Sadece bu yıl içerisinde 300 km sathi kaplama ve 70 bin sıcak asfalt serimi yaparak ilçemizin ulaşım kalitesinin yükselmesi noktasında etkin ve kararlı bir çalışma yürüttüğümüzü gözler önüne serdik. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolları tarayıp ivedilikle yapılması gereken noktaları tespit ederek gerekli hizmetleri götürüyorlar. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 7/24 çalışarak planladığımız yatırımları vatandaşlarımızın emrinde sunuyorlar. Yaşanan deprem felaketinin yanı sıra aşırı kullanımdan dolayı yolları yıpranan Kuyulu Mahallemizin ulaşım ağındaki sorunları çözmek amacıyla bugüne kadar yaklaşık 40 km yol yenileme ve sathi kaplama çalışması yaptık. Depremden sonra nüfus artışının yaşandığı, bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı Kuyulu'daki hemşehrilerimizin rahat ve güvenli yollarda yolculuk etmeleri için planladığımız yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Sahada her zaman olduğu gibi büyük bir gayretle ve azimle çalışan ekiplerimiz bölgemizin yol ağını genişletip alternatif yol güzergahları oluştururken diğer taraftan da mevcut yolların tadilatlarını yaparak yolla ilgili tüm talepleri yerine getiriyorlar. Mahalle Muhtarımızda çalışmaların planlı ve doğru ilerlemesi içinde ekiplerimize yardımcı oluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımlarla ilçemizin merkez ve kırsal bölgelerini topyekün geliştirip vatandaşlarımıza güzel yatırımlar sunuyoruz. Bizlerde ekiplerimizi sık sık ziyaret ederek hem kolaylıklar diliyoruz hem de çalışmaları yerinde inceliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize başarılar diliyorum, ellerine ve emeklerine sağlık" diye konuştu. - MALATYA