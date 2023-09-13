Yeşilyurt Belediyesi, depremzedelerin çocuklarına eğitim seti dağıtıyor

Yeşilyurt Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar alan, yıkılan, yıkılacak olan vatandaşların konakladığı konteyner kentlerde kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtıyor. Başkan Çınar, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Yeşilyurt'un güçlü temellere dayanan eğitim alt yapısını hareketlendirmek, çocukları ve gençleri okumaya ve araştırmaya teşvik etmek, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılımlarını artırmak amacıyla eğitim hizmetlerini her zaman ön planda tutan Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentlerde ikamet edip ilk kez okul sıralarına oturmanın heyecanını yaşayan birinci sınıf öğrencilerini unutmadı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, her yıl okulların açıldığı dönem ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Öğrenmeye Hoşgeldin' Projesi kapsamında, eğitim hayatına ilk adımı atan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtılmaya başlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuyuönü Konteyner Kenti ziyaret ederek, burada aileleriyle birlikte kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine içinde silgiden cetvele, makastan boyama kalemlerine kadar her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setlerini hediye etti. Kırtasiye çantasını çocuklara hediye edip derslerinde başarılar Başkan Çınar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime yapılan yatırımlara yerel ölçekte katkılar sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Çocukları geleceğin teminatı ve aydınlık yarınların mimarı olarak gördüklerini belirten Çınar, "2023-2024 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminin öncelikle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eğitime yapılan yatırım hiç şüphe yok ki geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Eğitimi her zaman ön plana alıyoruz, bu yöndeki yatırımlara ve projelere ayrıcalık gösteriyoruz. Ülkemizde eğitim ve öğretim döneminin başladığı bugünlerde, konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz ailelerimizin her türlü şart ve durumda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Deprem yaralarını birlikte sarmak içinde hayatın her anında onlara destek veriyoruz, sorunları çözmek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Eğitime yönelik hizmetleri tüm yatırımlarının önüne alan yerel bir yönetim olarak da konteyner kentlerde kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, eğitim hayatlarına ilk adımı attıkları bugünlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek için eğitim seti dağıtma kararı aldık. Her yıl okulların açıldığı ilk günlerde farklı okullarımızda düzenlediğimiz 'Öğrenmeye Hoşgeldin' projemiz çerçevesinde hazırladığımız eğitim setlerimizi, konteyner kentlerde aileleri ya da yakınlarıyla birlikte kalan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize ulaştıracağız. Yaraları sarmaya, sorunları çözmeye, sıkıntıları gidermeye devam edeceğiz, bugünleri inşallah el birliğiyle atlatacağız. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, konuşmasından sonra eğitim seti verdiği öğrencileri makam arabasıyla okullarına götürdü. - MALATYA