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Yeşilyurt Belediyesi Aileleri Piknikte Buluşturdu

Yeşilyurt Belediyesi Aileleri Piknikte Buluşturdu
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Yeşilyurt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezinden yararlanan aile ve çocukları pikniğe götürdü. Horata'da düzenlenen piknikte çeşitli oyunlar ve eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezinden yararlanan aile ve çocuklarını pikniğe götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horata'da piknik düzenleyen belediye, evlerinden servislerle aldığı aileler ve çocuklarının eğlenmesini sağladı.

Birçok oyunun oynandığı piknikte çocuklara yönelik eğlenceli yarışmalar da düzenlendi.

Çuval yarışı, halat çekme, koşu ve yumurta taşıma gibi yarışmaların yapıldığı piknikte çocuklar, şehrin gürültüsünden uzakta oyunlar oynayarak eğlendi.

Ağaçlar arasında, kuş sesleri eşliğinde güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan aileler ve çocuklara sucuk ekmek ikram edildi.

Yeşilyurt Belediye başkan yardımcıları Mehmet Nogay ve Kemal Oruç da etkinliğe katılarak çocukların heyecanını paylaştı.

Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'in talimatının ardından Aile Yaşam Merkezinde sosyal ve sportif etkinliklere katılan aileler ve çocukları için Horata'da güzel bir sonbahar etkinliği planladıklarını belirtti.

Nogay, okulların ara tatile girmesiyle çocuklara destek olmak için piknik düzenlediklerini ifade ederek, çocukların yüzündeki mutluluğu, gözlerindeki ışıltıyı görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar da Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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