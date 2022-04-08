Yeşilyurt Belediye Meclisi Nisan Ayı çalışmalarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen Nisan Ayı 2.Oturum Toplantısında, açılış ve yoklamanın ardından 06 Nisan Tarihli 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Türk Polis Teşkilatının 177.Kuruluş Yıldönümünü kutlarken şunları söyledi; " Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyorum." dedi.

Başkan Çınar konuşmasının devamında 08 Nisan Cuma Günü saat 21:00'de Çilesiz Semt Pazarında açılışı yapılacak olan Ramazan Ayı Etkinlikleri ile 09 Nisan Cumartesi günü saat 18:00'de ki Kaynarca Sosyal Tesisleri açılış töreni ve iftar programına Meclis Üyeleri ve vatandaşları davet etti.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Karakavak, İnönü, Tecde, Bostanbaşı,İlyas, Koyunoğlu, Yakınca, Kaynarca, Uç, Hacıabdi, Yeşiltepe ve Çilesiz Mahallelerindeki resmi eğitim kurumlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin gündem maddeleri görüşüldükten sonra kabul edildi.

Dört maddenin ertelenmesine, bir maddenin de gündemden çıkartılmasına karar verdikten sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mayıs Ayı Toplantısını 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14:00'de gerçekleştirecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı.

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