Yeşilova'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T. tutuklandı. İlgili emniyet ekipleri, olayla ilgili olarak başlattıkları çalışma sonucu zanlıyı yakaladı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, ilçede 2 otomobil ile 1 motosikletin çalındığı ve 5 araca zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak gözaltına alına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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