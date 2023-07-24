Yeşiller İçindeki Çin Seddi'nin Muhteşem Manzarası

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümünün manzarası görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
QİAN'AN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrinde Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümünde yeşeren ağaçlar, dağın zirvesindeki antik yapının güzelliğine güzellik katıyor.
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an şehrindeki Çin Seddi'nin Baiyangyu bölümü görülüyor, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)