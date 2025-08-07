Yeşilköy Köyü Yangın Nedeniyle Boşaltıldı
Karabük'te devam eden orman yangınına 121 araç, 5 helikopter, 1 uçak ve 511 personelle müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde yaşayanlar, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
