Yeşilköy Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Teknede bulunan 6 yolcudan 3'ü boğulma tehlikesi yaşamıştır. Kurtarma işlemi sonucunda tekne Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırılmıştır.
Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 6 yolcusundan 3'ünün boğulma tehlikesi yaşadığı tekne, yolcuları kurtarılarak KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenip Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."