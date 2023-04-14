Yeşilırmak'ta su seviyesi yağışların etkisiyle bir haftada beş kat arttı Amasya'da sağanak yağış Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesini beş kat artırdı.

Yeşilırmak'ta su seviyesi yağışların etkisiyle bir haftada beş kat arttı

AMASYA - Amasya'da sağanak yağış Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesini beş kat artırdı. Bir hafta önce saniyede 20 metreküp olan su debisi yağışların etkisiyle saniyede 100 metreküpün üzerine çıktı.

Gözle görülür şekilde yükselen su seviyesi dronla görüntülendi. Taşova ilçesinde nehir sularının altında kalan iş makinesi ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

"Yağmur çiftçinin yüzünü güldürecek"

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Yeşilırmak'taki su seviyesi geçen haftaya göre beş kat yükselmiş durumda. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Kış aylarının kurak geçmesine rağmen son bir haftadır yağan yağmur çiftçinin yüzünü inşallah güldürecek" dedi.

Nisan ayında bu durumu uzun yıllardır görmediklerini anlatan Mustafa Cebeci, "İnşallah önümüzdeki mayıs ayında da yağışlar güzel geçer. Bereketli bir yıl olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Meyve diyarı ilde ağaçlardaki ürünlerin gelişiminin de bekledikleri şekilde ilerlediğine değinen Cebeci, "Meyve durumumuz genel anlamda iyi. Amasya'da üretim yoğunluğu ihraç edilen kirazda" şeklinde konuştu.