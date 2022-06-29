Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısı yapıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Haziran Ayı Encümen Toplantısı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Çorum'da yapıldı.

Masatlı, Valilik toplantı salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, birliğin, Yeşilırmak Havzası'na katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Bu amaçla çeşitli projeler yürütüldüğünü belirten Masatlı, "Yürüyen mevcut projelerimiz, Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun'dan gelen projelerimiz var. Bunları maddi imkanlarımız ölçüsünde değerlendiriyoruz. Onun da dışında özellikle Avrupa Birliği fonları da dahil müracaatlarımız söz konusu. inşallah 2022 yılını beraber güzel geçireceğiz." dedi.

Ardından YHKB Müdür Vekili Mustafa Örgüt, mayıs ayına ait aylık cetvellerin tetkiki ve birliğin yürüttüğü projeler ve çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk Altunay, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çiftçi, Tokat İl Genel Meclis Üyesi Mesut Er de katıldı.