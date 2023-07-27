Yeşilhisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. idaresindeki 38 F 0550 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 38 GR 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Hasan K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)