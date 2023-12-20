Yeşilhisar'da asılsız mahsur kalma ihbarı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı. İhbarı yapan kişinin zihinsel engelli olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir kişinin dağlık alanda mahsur kaldığı ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün 112 Acil Çağrı merkezini arayan bir kişinin, Güzelöz Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kaldığını bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürerken yapılan araştırmada çağrıyı, zihinsel engelli bir kişinin bıraktığı ortaya çıktı.

İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca ekipler çalışmayı sonlandırdı.