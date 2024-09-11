Üye Girişi
Haberler

Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin bulunduğu fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esmer için tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Esmer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Esmer için tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Merhum Esmer'in oğlu Fatih Esmer, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Esmer'in ailesi, yakınları, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Esmer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ahmet Esmer

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu.

Esmer, stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti.

Fotoğraf ve karikatür alanında pek çok ödül alan Esmer, İstanbul Karikatürcüler Derneği ile Bursa'da kurulu Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesiydi.

Emektar fotoğrafçının hem sanatçıların pek bilinmeyen portreleri hem de yaşama dair onlarca fotoğrafı, Anadolu Ajansı tarafından başlatılan projeyle dijital ortama aktarıldı ve arşive kazandırıldı. Esmer'in 2 çocuğu ve 4 torunu bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Güncel Cami

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi! Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir? Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Leyla dizisi Leyla kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Leyla geçekte kim, Leyla rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Nur kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Nur geçekte kim, Nur rolünü kim oynuyor? Eylül ayında hangi sebzeler ekilir? Eylül ayında hangi balık yenir?
title