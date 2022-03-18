YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da hayatını kaybeden yönetmen, oyuncu ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da hayatını kaybeden yönetmen, oyuncu ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kunt Tulgar için Zincirlikuyu Camii'nde saat 16.00'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine oğlu Kaan Tulgar, yakınları ve Yeşilçam emekçileri katıldı.

'KİMSE GELMEDİ, VEFASIZLIK OLDU'

Yönetmen Sancak Bayraktar, Tulgar Ağabeyimizin sevdiğimiz saydığımız güzel bir insandı. Bugün burada üç, beş kişiden başka kimse yoktu. Dostları yakın arkadaşları olan kimse bugün burada yoktu dedi.

Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Eski Başkanı İsmail Ölçerman, Değerli bir sanatçıydı, çok üzgünüz, kaybettik. Kimse gelmedi, vefasızlık oldu ifadelerini kullandı.

Tulgar, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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