Yeşilçam Aktörü Cevdet Arıkan'ın Cenazesi Tarsus'ta Defnedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki Yeşilçam aktörü için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.