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Yeşilay Yalova Şubesi, İl Genel Meclisi ve YTSO'yu Ziyaret Etti

Yeşilay Yalova Şubesi, İl Genel Meclisi ve YTSO'yu Ziyaret Etti
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Yeşilay Yalova Şubesi Başkanı İbrahim Akkanat ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yeşilay Yalova Şubesi Başkanı İbrahim Akkanat ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Cemil Demiryürek'i ziyaret etti.

İlk olarak İl Özel İdaresi'ne geçen Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ile bir araya geldi.

Akkanat, ziyarette Yeşilay'ın Yalova'da yürüttüğü çalışmalar, bağımlılıkla mücadele alanındaki faaliyetleri ve toplumda farkındalık oluşturma amacıyla hayata geçirilen projelerin çalışmalarını anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soygüzel ise her zaman Yaşilay'ın çalışmalarında yanlarında olacaklarını ve destek vereceklerini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Buradan YTSO'ya geçen Akkanat ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Cemil Demiryürek tarafından ağırlandı.

Yeşilay'ın çalışmalarının konuşulduğu ziyarette Demiryürek, Yeşilay'ın toplum sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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