Yeşilay ve OSB'lerden Bağımlılıkla Mücadele Protokolü
Yeşilay Samsun Şubesi ile Organize Sanayi Bölgesi müdürlükleri arasında bağımlılıkla mücadeleye yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile sanayi bölgelerinde çalışanlara eğitim verilecek ve aileler için programlar düzenlenecek.

Yeşilay Samsun Şubesi ile kentte faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) müdürlükleri arasında bağımlılıkla mücadeleye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın himayesinde gerçekleştirilen protokolle OSB'lerde çalışanlara bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi verilmesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Ayrıca çalışanların ailelerine yönelik eğitim programları düzenlenecek, yıl sonunda "Aile Şenliği" yapılacak.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "Yeşilay olarak toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu protokol ile sanayi bölgelerinde çalışan personel ve ailelerine ulaşarak iş dünyasında da sağlıklı ve bilinçli bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Sayın Valimiz Orhan Tavlı'nın destekleriyle bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

