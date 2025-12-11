Haberler

Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında, bağımlılıkla mücadele konularında işbirliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı. Protokol kapsamında psikolojik destek sağlanması ve riskli hastaların Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yönlendirilmesi planlanıyor.

Yeşilaydan yapılan açıklamada, Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'in, Eczacı Odası Başkanı Çağatay Kahraman'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Protokol ile eczanelerde bağımlılıkla mücadele konularında faaliyetlerin artırılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, bağımlılık riski taşıyan bireylere ücretsiz psikolojik destek sağlanması ve riskli hastaların Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yönlendirilmesi gibi konularda işbirliği yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com
