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Yeşilay Uzmanlarından Adıyaman'daki Kadınlara Bağımlılık Bilgilendirmesi

Yeşilay Uzmanlarından Adıyaman'daki Kadınlara Bağımlılık Bilgilendirmesi
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Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Adıyaman'daki Bebek Geçici Barınma Merkezi'nde kalan kadınlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı. Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları ve YEDAM'ın sunduğu destek hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Adıyaman'daki Bebek Geçici Barınma Merkezi'nde kalan kadınlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

Yeşilay Adıyaman Şubesi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, kamp bünyesindeki hastane ve diğer sosyal kurumlarda görev yapan personel de ziyaret edildi.

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Kadınlara yönelik sunumda, sigara, alkol, madde, teknoloji gibi farklı bağımlılık türlerine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede erken müdahale ve destek almanın önemine dikkat çekerek, YEDAM'ın sağladığı profesyonel danışmanlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerini anlattı.

YEDAM görevlileri, kamp içerisinde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir psikososyal destek çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında çocuklara da çeşitli etkinlikler düzenlenerek farkındalık kazandırılması amaçlandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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