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Yeşilay, Üniversitelerde Madde Bağımlılığına Karşı 'YeşilFest' Düzenliyor

Yeşilay, Üniversitelerde Madde Bağımlılığına Karşı 'YeşilFest' Düzenliyor
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Yeşilay, 120 üniversitede düzenleyeceği 'YeşilFest' ile madde bağımlılıklarıyla mücadeleye dikkat çekiyor. Van'da yapılan etkinlikte 2 binden fazla genç, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgi aldı ve çeşitli aktivitelerde yer aldı.

Yeşilay, 120 üniversitede düzenleyeceği "YeşilFest"lerle madde bağımlılıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi iş birliğinde ilki düzenlenen "YeşilFest" yapıldı.

Van YYÜ Spor Kompleksi'nde 16-17 Aralık'ta düzenlenen ve 2 binden fazla gencin katıldığı festivalde, konserler, bilgi yarışması, tiyatro, sergi, sıra gecesi ve söyleşiler yapıldı, stantları ziyaret eden katılımcılara uzmanlarca bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili bilgi verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde gençler, halay çekti, çeşitli oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi.

Yeşilay, 120 üniversitede düzenleyeceği festivallerle bağımlılıklarla mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"Gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz"

Genç Yeşilay Başkanı Samet Koca, AA muhabirine, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini söyledi.

Van'da bu yıl ilkini düzenledikleri festivale gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bağımlılıklarla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'miz ile ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bağımlılıklarla ilgili kafasında soru işareti bulunan herkes buradan destek alabilir. Biri Diyarbakır diğeri Bursa'da olmak üzere 40 yatak kapasiteli iki rehabilitasyon merkezimiz var. Buradaki hizmetler ücretsiz veriliyor. Gençlerin bağımlılıklarla mücadele ederken nasıl özgürleşeceklerini, etkinliklerle kendilerini nasıl ifade edebileceklerini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz."

Gençlere destek olmaya çalıştıklarını aktaran Koca, "Festivalde birçok etkinlik yapıldı. El sanatları stantları kurulmuştu. Katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz. YeşilFest'lerin devamı gelecek. İlkini Van'da başlattık. Diğer üniversitelerde yapmaya devam edeceğiz. Tüm gençleri festivallerimize bekletiyoruz." dedi.

"Gençlerimizin her alanda önünü açıyoruz"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise önemli ve güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğine vurgu yapan Şevli, "İki gün süren festivalimize 2 binden fazla öğrenci katıldı. Katılımcılar hem eğlendi hem de verimli zaman geçirdi. Stantları ziyaret ederek madde bağımlılıklarıyla ilgili bilgiler aldılar. Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğumuzun yaklaşık 700 gönüllü üyesi bulunuyor." diye konuştu.

Uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda topyekun mücadelenin önemine vurgu yapan Şevli, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, bu konuda çocuklar, gençler, risk altındaki bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmalı. Biz de üniversite olarak üzerlerimize düşeni hayata geçirmenin çabasındayız. Gençlerimizin sosyalleşmesini, kendilerini geliştirmelerini, en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin her alanda önünü açıyoruz. Öğrenci topluluklarımızın projelerini destekliyoruz. Üniversitemizde 60'tan fazla öğrenci topluluğu bulunuyor. Bu yıl yaklaşık 400 etkinliğe destek verdik. Ülkemize değerlerine bağlı, bilime ve teknolojiye hakim bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Tüm şehirlerde yapılması hedeflenen festivalin ilki ilimizde yapıldı. Üniversitemizde bağımlılıklarla mücadele festivalinin her yıl yoğun bir katılımla düzenlenmesini sağlayacağız."

"Madde bağımlılığıyla ilgili çok şey öğrendim"

Öğrenci Berfin Akyüz de kentte önemli bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, "Aktivitelere katıldık. Bağımlılıklarla ilgili bilgiler edindik. Doğru bildiğimiz birçok yanlışı öğrendik. Festivali çok faydalı buldum. Bu tür organizasyonların sık yapılmasını istiyoruz. Bağımlılık denildiğinde genelde insanların aklına ilk başta sigara gelir. Bunun çok daha fazlası olduğunu gördük. Bağımlılıklarla mücadelede nelerin yapılacağını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Festivalde verimli zaman geçirdiğini belirten öğrenci Ayşenur Gündal da "Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklar insan hayatını olumsuz etkiliyor. Festivalde madde bağımlılığıyla ilgili çok şey öğrendim. Stantlarda uzman görevlilerce bilgilendirildik. Burada hem eğlendik hem de faydalı şeyler öğrendik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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