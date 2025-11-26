Haberler

Yeşilay, Tütün Kontrolündeki Uluslararası Konferansa Katıldı

Güncelleme:
Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin 20. yıl dönümünde Cenevre'de düzenlenen 11. Taraflar Konferansı'na katılarak tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine dair uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (WHO FCTC) kapsamında, sözleşmenin yürürlüğe girmesinin 20. yılı dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 11. Taraflar Konferansı'nda (COP11) Türkiye'yi temsil etti.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen ulusal çalışmaların yanı sıra uluslararası etkinliklere katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) nezdinde özel danışmanlık statüsüne sahip Yeşilay, katıldığı etkinliklerde tütün ürünlerinin bireysel sağlık, toplumsal refah ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekiyor.

Yeşilay, tütünsüz bir gelecek için bilim temelli politika ve uygulamalara katkı sunarak uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine destek vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Yeşilay, 17-22 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen 11. Taraflar Konferansı'na katıldı.

COP11, tütün kullanımının küresel halk sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılması, yeni nesil nikotin ürünlerine yönelik politikaların güçlendirilmesi ve halk sağlığı temelli tütün kontrol stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Konferansta, yeni nesil nikotin ürünleri, tütün endüstrisinin müdahaleleri, yasa dışı tütün ticareti, halk sağlığı finansmanı ve tütün kontrol politikalarının küresel uyumu gibi konu başlıkları ele alındı.

Toplantının gündeminde, tütün atıklarının çevresel etkisi ve tütün endüstrisinin sorumluluğu öne çıkarken, bilimsel veriler, sigara filtrelerinin hiçbir koruyucu etkisi bulunmadığını, aksine halk sağlığını, ekosistemleri ve ekonomiyi tehdit eden ciddi bir mikroplastik ve kimyasal kirlilik kaynağı olduğunu ortaya koydu.

COP11, tütün endüstrisinin çevresel çözümün parçası değil, sorunun kaynağı olduğu mesajını güçlendirdi.

Konferansta, filtre yasağı, bağımsız Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) modelleri ve kirleten-öder ilkesine dayalı tazminat mekanizmalarının, küresel tütün kontrolünde öncelikli politika alanları haline geldiği vurgulandı.

Hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, gözlemci statüsündeki sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumlarının katılımıyla düzenlenen konferansta taraf ülkeler, WHO FCTC'nin uygulanmasındaki değerlendirmelerini ve deneyimlerini paylaşırken, geleceğe dönük eylem planlarını da belirledi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
