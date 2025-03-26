İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Yeşilay Trabzon Şubesi'nden Öğrencilere Etkinlik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Trabzon Şubesi, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda etkinlik düzenledi. Öğrencilere Yeşilay faaliyetleri tanıtıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Yeşilay Trabzon Şubesince ilkokul öğrencilerine Yeşilay faaliyetlerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Yeşilay Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu'nda öğrencilere yönelik faaliyet düzenlendi.

Yeşilay Şube Sorumlusu Büşra Kalyoncu'nun öğrencilere Yeşilay'ı anlattığı etkinlikte, tanıtım videoları da gösterildi.

Öğrencilerin sorularının oyunlarla cevaplandığı etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title