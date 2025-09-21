Yeşilay, Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele İçin Çalışmalar Başlattı

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü, sorumluluk alanındaki 8 ilde teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için çalışma yürütüyor.

Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörlüğü, sorumluluğundaki Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya'da, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında başta öğrenciler olmak üzere tüm yaş kategorilerindeki bireyleri teknoloji bağımlılığından uzak tutabilmek adına faaliyet gösteriyor.

Yeşilay Fırat Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki 8 ilde yaklaşık 2 milyon 150 bini öğrenci 8 milyon nüfusa hitap ettiklerini söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki illerin tamamının 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini ve bu durumun dezavantaj oluşturduğunu dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Dezavantajlı bölgelerde bağımlılık oranı insanların psikolojik problemlerinden dolayı artıyor. Teknoloji bağımlılığı gençlerde oyun bağımlılığıyla başlıyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar teknoloji bağımlılığı kişiyi yalnızlaştırıyor. Kişiyi yalnızlaştırdığı zaman ruhsal, fiziksel durumunu bozuyor ve bu oynadıkları oyunları gerçek hayatla özleştiriyorlar. Doğal olarak beraberinde insanların yönlendirilmesine müsait ortam oluşturuyor. Yeşilayımızın çok güzel bir sözü var, 'Yerinde ve yeterince teknoloji.' Dünya dijital devrime giriyor. Çocuklarımızı bu teknolojiden tamamen uzaklaştıramayız ama kontrollü, sistemli şekilde faydalı alanda teknolojiyi kullanmalarına da müsaade etmeliyiz."

Yeşilayın önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici çalışmalarının olduğunu, anaokulundaki öğrencilerden yetişkinlere kadar teknoloji bağımlılığının psikolojik, fiziksel zararlarını anlattıklarını ifade eden Çiftçi, "Bununla birlikte okullarda çocuklara teknoloji bağımlılığıyla ilgili uygulayıcılarımız tarafından seminerler veriyoruz." dedi.

Çiftçi, gençleri teknolojinin zararlı alışkanlıklarından kurtarmak için sahada mücadele etmelerinin yetmediğini belirterek, bu konuda ailelerden destek beklediklerini dile getirdi.

"Tüm yaş gruplarına teknoloji bağımlılığını anlatıyoruz"

Çocukları rencide etmeden teknolojiyi kullanmayı sağlamanın önemine vurgu yapan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimizde bölge genelinde 250 civarında rehber öğretmenimiz ile TBM eğitimleri veriyoruz. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar tüm yaş gruplarına teknoloji bağımlılığını anlatıyoruz. Sadece çocuklara değil, aynı zamanda velilere de anlatıyoruz çünkü teknolojide bir yaş sınırı yok. Çocuklar 3 yaşından başlıyor, ta 80 yaşına kadar teknoloji, oyun, sosyal medya bağımlısı olan var.

Dünyada teknoloji bağımlılığıyla ilgili günlük internet süre kullanımı bizim dünya ortalamasının üstünde. Doğal olarak bu süreç sadece çocuklar ve gençler üzerinde değil, yetişkinler üzerinde de bir problem oluyor çünkü tamamen kişiyi elindeki oyuna odaklıyor, günlük hayatından alıkoyuyor, yapması gereken işi yapmıyor ve bununla birlikte fiziksel rahatsızlıklar oluşuyor."