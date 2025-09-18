Yeşilay, TEKNOFEST İstanbul'da Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenledi

Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelesine önemli katkılar sunan Yeşilay, TEKNOFEST İstanbul kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bağımlılıkla mücadele amacıyla 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulan, 1936'dan bu yana ise "Yeşilay" ismiyle anılan kurum, tütün, alkol, uyuşturucu maddeler, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, TEKNOFEST İstanbul'da yerini alan Yeşilay, farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Yeşilay tarafından festival alanına kurulan stantta "Asitmen" ismiyle tanınan sosyal medya içerik üreticisi Yasin Aydın'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi. Bağımlılığın zararlarının deneylerle anlatıldığı etkinlikte, çocuklara konuya ilişkin farkındalık kazandırıldı.

Etkinlikte sigara bağımlılığının insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilirken, çocukların aktif olarak katıldığı deneyler aracılığıyla bağımlılıkların verdiği zarar somut şekilde gösterildi. Etkinlikte çocuklar, bağımlılıkların yol açtığı tahribatı eğlenceli dille öğrendi.

TEKNOFEST kapsamında yaptığı etkinliklerle bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmaya devam eden Yeşilay, kurulduğundan bu yana eğitim, seminer ve kampanyalarla çocuk, genç ve aileleri sağlıklı bir geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

"Gençlerimizi bağımlılıklara karşı korumaya çalışıyoruz"

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün gençleri stantlarına beklediklerini belirterek, "105 yıl önce bu ülkenin gençlerini korumak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gençlerimizi bağımlılıklara karşı korumaya çalışıyoruz." dedi.

Güllüoğlu, bu çalışmaların en önemli yollarından birinin de "önleme" olduğuna dikkati çekerek, önlemek için de gençlere yönelik spor, dergi etkinlikleri, münazara, resim yarışmaları gibi birçok faaliyet yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu faaliyetlerin yanı sıra TEKNOFEST'i de kaçıramayacaklarını dile getiren Güllüoğlu, "O yüzden yıllardır biz de TEKNOFEST'te yerimizi alıyoruz." ifadesini kullandı.

Güllüoğlu, TEKNOFEST'in Türkiye için çok önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, gençlere umut aşılayan, heyecan veren, onları yarıştırırken, eğlenceli bilimle buluşturan önemli günler yaşadıklarını aktardı.

Yeşilay olarak, hedeflerinin insan olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz bu ülkenin insanları. Bizim hedefimiz özellikle de gençler. 'Asitmen' buradaydı ve kendisi iyi bir Yeşilay gönüllüsü. Yarın başka çok güzel kıymetli misafirlerimiz olacak. Alper Gezeravcı bizim misafirimiz olacak. TEKNOFEST'e gelen T-08 standımıza, Yeşilay'ımızın standına, bütün gençlerimizi bekliyoruz."

Güllüoğlu, insanı korumanın önemli olduğunu vurgulayarak, "105 yıl önce kurucularımız dedi ki 'Evet ülkemiz, şehrimiz belki işgal altında ama gençlerimizi bu işgale karşı korumamız lazım.' Bağımsızlık sadece orduyla olmuyor. Bağımsızlık aynı zamanda o ülkenin insanını korumakla oluyor. Biz de yaptığımız işe böyle bakıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisi gelişiyor ama o savunma sanayisini de geliştirecek olan gençleri korumamız gerekiyor." diye konuştu.

"Bağımsız birey olmak her zaman çok daha güçlü olmanı sağlar"

Sosyal medya içerik üreticisi Yasin Aydın da gençlere bağımsız olmalarını ve bu sayede güçlü bireyler olmalarını sağlayabilecek deneyler göstererek, ziyaretçilere bilgiler verdiğini söyledi.

Her zaman bağımsız bireylerin çok daha güçlü olduğuna dair ziyaretçilerin bilgi sahibi olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Aslında şu anda halihazırda olan bağımlılık yapacak maddelerin bilimsel olarak uzun vadede ne kadar zarar verebileceğini görmemiz için bize her zaman bilim ve kimya burada yardımcı oluyor. İnsanlara da 'Sigarayı acilen bırakmalısın' demek yerine, 'Sigarayı bugün bırakırsan hayatında neler değişir' gibi videolar yapmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum."

Aydın, bağımlılıklardan kurtulmanın önemine değinerek, "Çünkü sizi her zaman, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt seviyeye indiren şeydir. Daha önemli şeyleri düşünmek yerine bağımlılığınız sizi ele geçirir, onu düşünür olursunuz. Bağımsız birey olmak her zaman çok daha güçlü olmanı sağlar." diye konuştu.