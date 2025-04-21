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Yeşilay, Tekirdağ Üniversitesi Öğrencilerini Bağlılıkları Konusunda Bilinçlendiriyor

Yeşilay, Tekirdağ Üniversitesi Öğrencilerini Bağlılıkları Konusunda Bilinçlendiriyor
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Haberler
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Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan koruma ve bağımlılığa karşı bilinçlendirme amacıyla eğitim çalışmaları düzenliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde açılan stantta, sağlıklı yaşam ve Yeşilay ile YEDAM hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'da Yeşilay ekipleri, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nde görevli uzman ekip ve gönüllüler, kentte her yaştan vatandaşlara destek sunmak ve onların bilinçlenmesi adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal yaşam merkezinde stant açıldı.

Stantta, Yeşilay ve YEDAM'ın tanıtımı yapıldı, üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

Çalışmalarla özellikle öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor.

Etkinliğe, Şube Başkanı Zafer Soykırlı da katıldı.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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