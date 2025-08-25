Yeşilay Şırnak'tan Sanayi Esnafına Ziyaret

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın ve beraberindekiler, kent merkezi ve Cizre ilçesindeki sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Yeşilay Şırnak Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerde sanayi esnafına, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında detaylı bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Çağın, bağımlılığa karşı mücadele için hep birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlıklı bir toplum oluşturmak için Yeşilay'ın her kesime hitap ettiğini ifade eden Çağın, "Gerek farkındalık önleyici faaliyetlerimiz olsun gerek rehabilitasyon anlamında olsun biz her zaman halkımızın hizmetindeyiz. Yeşilay danışmanlık merkezimizde danışanlarımıza hem psikolojik hem de sosyal anlamda ücretsiz ve tam gizlilik esaslarına uygun olarak destek vermekteyiz." ifadelerini kullandı.