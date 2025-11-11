Yeşilay, Şanlıurfa'da Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı Semineri Düzenledi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor.

Uzman ekiplerce Ayşe Hümeyra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.

Seminerde, Yeşilayın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele konuları da ele alındı.