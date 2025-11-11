Haberler

Yeşilay, Şanlıurfa'da Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı Semineri Düzenledi

Güncelleme:
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu bir seminer düzenledi. Seminerde teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri anlatıldı ve Yeşilayın faaliyetleri üzerine bilgi verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" konulu seminer düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor.

Uzman ekiplerce Ayşe Hümeyra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.

Seminerde, Yeşilayın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele konuları da ele alındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
