Yeşilay, Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Veriyor

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, 16 ilçede bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyor.

Yeşilay Samsun Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay tarafından, kent genelinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş'in öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, 4 Ağustos ile 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında 21 ayrı eğitim faaliyeti planlandı.

Samsun'un Ladik, Canik, Tekkeköy, Vezirköprü, Bafra, Ayvacık gibi pek çok ilçesinde gerçekleştirilecek eğitimler, Gençlik Merkezleri ve İlçe Müdürlüklerinin ev sahipliğinde yapılacak. Eğitimlerin hedef kitlesini ise yaz kurslarına katılan gençler oluşturuyor.

Eğitimlerde, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi güncel konular ele alınırken, çocukların ve gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeşilay tarafından önümüzdeki dönemde de çeşitli ilçelerde farklı yaş gruplarına yönelik seminer ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak.