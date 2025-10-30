Haberler

Yeşilay, Nairobi'de Afrika-Asya Uyuşturucu Önleme Zirvesi'ne Katıldı

Uluslararası Yeşilay Federasyonu, Nairobi'de düzenlenen Afrika-Asya Uyuşturucu Önleme ve Tedavi Zirvesi'nde bağımlılıklarla mücadele için stratejilerini paylaştı. Zirve, 9 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi ve erken müdahale ile cinsiyete duyarlı tedavi yöntemleri gibi konular ele alındı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu (IFGC), Nairobi'de düzenlenen Afrika-Asya Uyuşturucu Önleme ve Tedavi Zirvesi'ne katıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde, ülke Yeşilayları için çatı kuruluş olarak bağımlılıklarla mücadelede küresel işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak çalışmalar yapılması amacıyla kurulan IFGC, bağımlılıklarla mücadele için hem ulusal hem uluslararası alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Federasyon, 27-28 Ekim tarihlerinde Nairobi'de düzenlenen Afrika-Asya Uyuşturucu Önleme ve Tedavi Zirvesi'ne katıldı. All Saints Cathedral'de gerçekleştirilen zirve, Kenya Sağlık Bakanlığı ve Kenya Alkol ve Uyuşturucuya Karşı Mücadele Ulusal Kurumu (NACADA) başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası kurumun desteğiyle hayata geçirildi.

Zirveye, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Uganda, Somali ve Zambiya gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Singapur, Hindistan, Ürdün, ABD, İtalya ve Hollanda'dan temsilciler katıldı.

Yaklaşık 150 katılımcının yer aldığı etkinlikte, uyuşturucu kullanımının önlenmesi, tedaviye erişimin artırılması, dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve Afrika-Asya işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

9 ülkeden temsilcinin yer aldığı IFGC paralel oturumunda, federasyonun yerel bilgiye dayalı, kültürel olarak duyarlı ve toplum temelli önleme-tedavi modelleri geliştirme konusundaki deneyimleri paylaşıldı.

Oturumda, "Dezavantajlı Topluluklar için Kapsayıcı Önleme ve Tedavi Modelleri", "Kırsal Bölgelerde Tedaviye Erişim", "Bölgesel İşbirliği Modelleri" ve "Cinsiyete Duyarlı Tedavi Yaklaşımları" başlıkları tartışıldı.

Zirve sırasında yapılan görüşmelerde IFGC'nin küresel faaliyetleri yaygınlaştırma stratejisi doğrultusunda, Kenya'da bir Yeşilay kurulmasına yönelik somut adımlar da atıldı.

IFGC, Nairobi'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) dört ana merkezinden biri olmasının sağladığı avantajla, Kenya'da ve Doğu Afrika ülkelerinde BM yapıları üzerinden daha yakın işbirlikleri kurmayı hedefliyor.

Zirve sonunda yayımlanan Nairobi Deklarasyonu ile erken müdahale, gençlik güçlendirme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kıtalar arası işbirliği alanlarında ortak taahhütler paylaşıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
