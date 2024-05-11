Yeşilay Münazara İç Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Eskişehir Anadolu Lisesi birinci oldu

Yeşilay Münazara İç Anadolu Bölge Şampiyonası'nın finalinde Eskişehir Anadolu Lisesinden Ömer Şen ve Zeynep Karadenizli'den oluşan takım birinciliği elde etti.

İç Anadolu Bölge Şampiyonası etabında 91 takım arasından, İstanbul'da yapılacak turnuvaya katılma hakkı kazanan en başarılı 8 takımdan 5'i Eskişehir Anadolu Lisesi, 2'si Eti Sosyal Bilimler Lisesi, biri Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri oldu. En iyi konuşmacı sıralamasında ilk 10 konuşmacının tamamı Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileriydi.

Turnuvanın en çok puan toplayarak ilk sıraya yerleşen takımı Eskişehir Anadolu Lisesinden Bekir Egemen Duruk ve Meleknaz Saydemir oldu. En iyi konuşmacı ise Bekir Egemen Duruk seçildi.

Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde yapılan İç Anadolu Bölge Şampiyonası Finali'nde ise Eskişehir Anadolu Lisesinden Bekir Egemen Duruk ve Meleknaz Saydemir'den, Ömer Şen ve Zeynep Karadenizli'den, Ömer Yusuf Sünger ve Deniz Bilgen'den oluşan takımlar ile Eti Sosyal Bilimler Lisesinin Ensar Paköz ve Berkay Türkay'dan oluşan ekibi yarıştı.

Final sonucunda Eskişehir Anadolu Lisesinden Ömer Şen ve Zeynep Karadenizli'den oluşan takım birinciliğe ulaştı.