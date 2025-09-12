Haberler

Yeşilay Mardin Şubesi'nden Halk Sağlığı Ziyaretleri

Yeşilay Mardin Şubesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Bağımsızlık Seferberliği' adıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, halk sağlığı ekibiyle işbirliği oluşturmaya yönelik desteklerini iletti.

Yeşilay Mardin Şubesi, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" çerçevesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Şube Başkanı Ferit Akdağ, Kadın Komisyonu Başkanı Gülbahar Mavidemir, Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Turgut ve YEDAM uzman personelleri, Mardin Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Cihat Adın ile Başkan Yardımcısı Fatih Gümüş'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile hekimleri, Yeşilay'ın çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
