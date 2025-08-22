Yeşilay Mardin Şubesi, Eczacılara Bağımlılıkla Mücadele Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ ve beraberindekiler, eczanelere ziyarette bulundu.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerde eczacılara, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında detaylı bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ, bağımsız bir gelecek için toplumun her kesimini bu seferberliğe davet ettiklerini belirtti.

Bağımlılıklarla mücadelede en büyük gücün toplumun dayanışmasından geçtiğini bildiren Akdağ, eczacıların bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.