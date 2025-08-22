Yeşilay Mardin Şubesi, Eczacılara Bağımlılıkla Mücadele Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ ve ekibi, 'Bağımsızlık Seferberliği' kapsamında eczaneleri ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede tópumun her kesimini bilgilendirdi. YEDAM Danışma Hattı hakkında eczacılara bilgi verildi.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ ve beraberindekiler, eczanelere ziyarette bulundu.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretlerde eczacılara, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz psikolojik destek sağlayan YEDAM Danışma Hattı 115 hakkında detaylı bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mardin Şube Başkanı Akdağ, bağımsız bir gelecek için toplumun her kesimini bu seferberliğe davet ettiklerini belirtti.

Bağımlılıklarla mücadelede en büyük gücün toplumun dayanışmasından geçtiğini bildiren Akdağ, eczacıların bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.