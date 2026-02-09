Haberler

Manisa'da Yeşilay'dan sigarayla mücadele için farkındalık yürüyüşü

Güncelleme:
Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği yürüyüşle sigaranın zararlarına dikkat çekti. Yürüyüşün ardından stant açan görevliler broşürler dağıttı ve sigarayı bırakmak isteyenler için nefes kalitesi ölçümü yaptı.

Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Yeşilay Manisa Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde pankart taşıyan grup, 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından alanda stant açan Yeşilay görevlileri, sigaranın zararlarına ilişkin broşürler dağıttı.

Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlükleri ekipleri de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik nefes kalite ölçümü gerçekleştirdi.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı dolayısıyla tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve bu projeleri artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kamiloğlu, ayrıca "Bırakabilirsin" mobil uygulaması sayesinde bağımlıların sigarayı bırakma sürecinde ihtiyaç duydukları desteğe uygulama üzerinden ulaşabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
