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Yeşilay Manisa Şubesi'nden 23 Nisan Etkinliği

Yeşilay Manisa Şubesi'nden 23 Nisan Etkinliği
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Yeşilay Manisa Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir eğitim kurumunu ziyaret ederek öğrencilere Yeşilay'ın amaçlarını anlattı ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeşilay Manisa Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki özel bir eğitim kurumunu ziyaret eden gönüllülere, öğrencilere Yeşilay'ın kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlattı.

Yeşilay gönüllüleri, daha sonra öğrencilerle etnilkiler yapıp oyunlar oynadı.

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Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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