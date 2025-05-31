Yeşilay Manisa'dan Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Yeşilay Manisa'dan Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği
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Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenleyerek sigaranın zararlarına dikkat çekti. Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve tütün bağımlılığı ile mücadele yolları anlatıldı.

Yeşilay Manisa Şubesi, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlükleri iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu katıldı.

Sigaranın zararlarına dikkatin çekildiği etkinlikte, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, ve tütün bağımlılığıyla mücadelede atılabilecek adımlar anlatıldı.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürü Zeren, tütün kullanımının önlenmesi adına yapılan her çalışmanın önemine işaret ederek, özellikle gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilay Şube Başkanı Barış Kamiloğlu ise tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurguladı.

Kamiloğlu, sigarayı bıraktığını beyan eden bir vatandaşa gönüllü yeleği hediye ederek, bu davranışının toplum için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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