Yeşilay Kütahya'dan Alkol Farkındalık Çalışması

Yeşilay Kütahya'dan Alkol Farkındalık Çalışması
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Kütahya'da Yeşilay Şubesi, şehirler arası yollarda seyahat eden sürücülere alkolün zararlarını anlatan bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere broşürler dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu.

Kütahya'da Yeşilay Şubesi, şehirler arası yollarda seyahat eden araç sürücülerine yönelik "alkol farkındalık çalışması" gerçekleştirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Bilgili, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki çalışmanın ardından AA muhabirine, başta alkol ve sigara olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele eden bir cemiyet olduklarını söyledi.

Şehirler arası yollarda seyahat eden sürücülere yönelik çalışma yaptıklarını belirten Bilgili, şöyle konuştu:

"Yeşilay Kütahya Şubesi olarak gönüllülerimizle birlikte farkındalık amacıyla alkolün etkisini, zararlarını sürücülere anlatmak için etkinlik gerçekleştirdik. Trafik polislerimizin kontrol için durdurduğu araçlardaki sürücülere ikramlarda bulunup, broşürler verip alkollü araç kullanmanın zararlarını anlattık. Çalışmamıza İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi."

Bilgili, sürücülerin çalışmalarına olumlu tepkiler verdiğini, bu tür çalışmaları zaman zaman yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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